Por que o Grêmio não procurou Wendell?

Ex-jogador do Grêmio com passagens pela Seleção está perto de voltar ao Brasil. RAFAEL RIBEIRO / CBF

O Grêmio está sem lateral esquerdo e não tentou Wendell? O lateral que jogou no Tricolor e foi tão bem que sua venda foi rápida quer voltar ao Brasil e já acertou com o São Paulo.

O pré-contrato assinado com o clube paulista pode render problemas na Fifa porque o Porto afirma que ele foi firmado fora do prazo legal. Mas sua volta é uma questão de tempo. Agora ou em julho, Wendell vai jogar no Brasil de novo e será um dos melhores da posição, facilmente.

A pergunta é simples: por que o Grêmio não tentou esta contratação? No fim do ano veio a informação de que o clube buscou Alex Telles e teria oferecido R$ 800 mil mensais, mas o jogador preferiu o projeto esportivo do Botafogo e ganhou dois grandes títulos em 2024. Com este mesmo valor era possível tentar a contratação de Wendell e ter um grande lateral no elenco.

Agora, nas palavras de Paulo Pelaipe, dirigente do Cruzeiro, numa conversa com a Rádio Gaúcha, os mineiros não gostaram da proposta financeira do Grêmio por Marlon e não vão liberar o jogador.

Pensar em Alex Telles está corretíssimo e não cogitar Wendell é um erro. Marlon joga bem menos que os dois ex-jogadores do Grêmio.