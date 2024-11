O técnico da seleção chilena, Ricardo Gareca, pode frustrar os planos do Grêmio de contar com o atacante Alexander Aravena na partida diante do Juventude, pelo Brasileirão. Na noite da última sexta-feira (15), o atacante gremista foi titular no empate sem gols do Chile contra o Peru, pelas Eliminatória Sul-Americanas para a próxima Copa do Mundo, e pode ser mantido na equipe para o jogo contra a Venezuela.