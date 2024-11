O técnico Renato Portaluppi entra na reta final de preparação do time do Grêmio que vai estar em campo contra o Juventude, na quarta-feira (20), na Arena, pelo Brasileirão. Na manhã deste sábado (16), no CT Luiz Carvalho, o treinador contou, mais uma vez, com as presenças de Gustavo Martins e Pavon no treino.