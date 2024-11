A busca por soluções no sistema defensivo leva o Grêmio de volta a uma escolha de Renato Portaluppi do início da temporada. Depois de 10 meses da estreia, a dupla Rodrigo Ely e Gustavo Martins ganha força para ser a escolhida para o jogo de quarta-feira contra o Juventude. Uma partida encarada com ares de decisão no clube e que pode trazer a tão esperada tranquilidade de que a luta até o fim do ano não será contra o rebaixamento.