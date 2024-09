Na volta à Arena, Grêmio sofre virada nos acréscimos e é derrotado pelo Atlético-MG

De volta à Arena após quatro meses sem jogar em Porto Alegre por causa dos estragos causados pela enchente, o Grêmio levou uma virada improvável. Depois de abrir 2 a 0 com a um menos no primeiro tempo, o Atlético-MG buscou a vitória por 3 a 2 nos acréscimos na manhã deste domingo (1º). Braithwaite e Cristaldo marcaram para o Tricolor no primeiro tempo. Mas, em dois pênaltis cometidos por João Pedro, o Galo empatou com Scarpa e Palacios, e depois virou com Vargas.