Ex-Grêmio, Barcos define data para se aposentar e já fala do futuro: "Curso de treinador"

Barcos vive bom momento no Alianza Lima, do Peru. JUAN MABROMATA / AFP

Ex-Grêmio e atualmente no Alianza Lima, do Peru, Hernán Barcos pretende se aposentar no final de 2025. O atacante falou sobre o desejo de encerrar a carreira em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, nesta quinta-feira (27).

— Estou pensando em largar no final do ano. Depois, tem curso de treinador. Agora, estou fazendo curso de gerente esportivo, (para) gestão esportiva. Vamos ficar no meio do futebol. Ainda não tenho definido (em qual função) — explicou o argentino.

Barcos tem 40 anos e, recentemente, foi destaque na classificação do Alianza Lima para a terceira fase da pré-Libertadores. Ele fez o gol do time peruano no tempo regulamentar.

Mesmo com a derrota por 2 a 1, a decisão foi para os pênaltis — o Alianza venceu em casa —, e a equipe de Barcos ficou com a vaga em plena La Bombonera.

Depois de abandonar a carreira dentro das quatro linhas, o Pirata não descarta retornar ao Brasil.

— O Brasil sempre vai ser um objetivo. É um mercado muito bom e muito lindo, bom de trabalhar — comentou.

Barcos foi contratado pelo Grêmio em 2013 como uma das estrelas do time que seria comandado por Vanderlei Luxemburgo. Contudo, apesar do alto investimento, o Tricolor não passou das oitavas de final da Libertadores daquele ano, quando caiu diante do Santa Fé.

O atacante seguiu no Grêmio até o início de 2015, quando foi vendido para o futebol chinês.

Barcos tem passagens por clubes como Racing (Argentina) LDU (Equador), Palmeiras, Tianjin Teda (China), Cruzeiro, Atlético Nacional (Colômbia), e, desde 2021, está no Alianza Lima.