O retorno do Grêmio à Arena, neste domingo (1º), tinha tudo para ser motivo de festa, já que o Tricolor, mesmo com um jogador a menos (Gustavo Martins foi expulso com 19 minutos de partida) abriu 2 a 0 no primeiro tempo, com Braithwaite e Cristaldo. Mas, na etapa final, o Atlético-MG conseguiu a virada e venceu por 3 a 2, com gols de Scarpa, Palacios e Vargas — os dois últimos nos acréscimos.