No retorno à Arena, o Grêmio perdeu para o Atlético-MG, por 3 a 2, neste domingo (1º), pela 25ª rodada do Brasileirão. O Tricolor chegou a abrir dois gols de vantagem no placar, mas acabou sofrendo a virada, com dois gols nos acréscimos. Com o resultado, o time de Renato Portaluppi segue fora da zona de classificação à Sul-Americana.