Juventude x Grêmio tem tudo para ser o jogo do ano

Assim como ocorreu na Arena, duelo deve ser muito disputado entre os dois times. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Não tenho definição melhor para o duelo deste sábado (1º) no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Grêmio x Juventude tem tudo para ser o jogo do ano.

Um destes dois clubes fará a final contra o Inter que deverá superar, com tranquilidade, o time do Caxias. O Juventude não vem bem. Já tinha tropeços importantes e más atuações contra clubes do Interior. Num momento chegamos a acreditar que poderia ser o grande campeão da fase classificatória, mas depois desabou tecnicamente.

Contra o Grêmio perdeu por pouco, apenas um gol de diferença, mas poderia ter sido muito pior. Pra finalizar foi eliminado pelo Maringá, um time da série D, na Copa do Brasil.

Mas isso pode redundar num time perigoso para o Grêmio. Os jogadores precisam mostrar mais. Só que a mobilização gremista também é acentuada. Quer o octa campeonato. Tudo isso me leva a pensar que teremos um grande confronto, o jogo do ano.

Estarei em Caxias narrando om esta expectativa. O Gauchão chega à sua semifinal com muita emoção.