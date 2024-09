O ex-presidente e patrono do Grêmio Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo, que morreu em 24 de agosto, aos 73 anos, foi homenageado na reabertura da Arena, neste domingo (1°). Antes de a bola rolar na partida contra o Atlético-MG, os cerca de 12 mil torcedores presentes fizeram um minuto de aplausos com uma foto do histórico dirigente no telão.