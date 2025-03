San Lorenzo se posiciona sobre a proposta do Grêmio pelo zagueiro Romaña

O Grêmio insistiu, mas não conseguiu a contratação de Romaña. O Tricolor melhorou as condições da oferta, mas os argentinos não autorizaram a transferência. O colombiano deve permanecer no San Lorenzo por mais alguns meses. Agora, o clube aciona outras alternativas para reforçar a zaga.

A recusa é confirmada por Marcelo Moreti, presidente do San Lorenzo , e também pelo agente Diego Serrati. O Grêmio apresentou uma forma de pagamento mista: meta de valor à vista e parcelamento num prazo relativamente curto . O montante seria de U$S 4,5 milhões.

Os argentinos insistiram em receber praticamente de imediato, além da quantia ser inferior a pedida de cerca de US$ 7 milhões. O prazo também pesou para a transferência não acontecer. A janela de transferências será encerrada para o Brasil às 23h59min desta sexta-feira (28). Com isso, os trâmites burocráticos não seriam executados em tão pouco tempo. Não há promessa de uma nova investida para o segundo semestre.

Outros nomes

Logo, o Tricolor aciona outras frentes por zagueiros. Os nomes são mantidos em sigilo pela direção. Rodrigão, brasileiro de 30 anos, que já foi especulado no Grêmio nas últimas semanas, curiosamente nesta sexta-feira, rescindiu o vínculo com o Zenit. Assim, fica livre no mercado e não depende da janela para fechar com algum clube brasileiro. O defensor, segundo apurou Zero Hora, até o começo desta tarde, não recebeu proposta oficial do Tricolor