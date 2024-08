O ex-dirigente do Grêmio e colunista do Diário Gaúcho, Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo, morreu neste sábado (24), aos 73 anos. Advogado, radialista e conselheiro do clube, um dos mais vitoriosos dirigentes do Tricolor deixa os filhos Eduardo, Roberto e Rafael, e a neta Isabela.