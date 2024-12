Josiane Luz, Danyely Damaceno, Jefferson Amorim e Karen de Souza formam a Corte do Carnaval 2025. Camila Hermes / Agencia RBS

A venda de ingressos para o Carnaval 2025 de Porto Alegre está aberta desde terça-feira (17). Neste primeiro momento, as entradas são para frisas e camarotes do Complexo Cultural do Porto Seco. Os desfiles ocorrem nos dias 14 e 15 de março.

Os valores variam entre R$ 200 e R$ 6 mil para ambas as noites. São três modalidades: camarote bar, que oferece bar e roda de samba nos intervalos dos desfiles e que fica ao lado do recuo da bateria, as frisas, posicionadas ao lado da pista e com capacidade para oito pessoas, e os camarotes, que comportam 15 pessoas.

A venda física ocorre na bilheteria do Auditório Araújo Vianna e na loja Planeta Surf do Shopping Bourbon Wallig. A compra também pode ser feita online pela plataforma Sympla. Os mapas de visualização de cada área estão disponíveis no momento da aquisição.

Ainda não há data definida para o início da venda (ou distribuição de ingressos gratuitos, como ocorreu nos últimos dois anos) para o setor de arquibancadas.

Carnaval 2025

Quando: 14 (sexta-feira) e 15 (sábado) de março

Onde: Complexo Cultural do Porto Seco (Rua Hermes de Souza, s/n)

Quanto:

Camarote bar (ao lado do recuo da bateria, com bar, roda de samba e telão com transmissão do desfile)

Lote 1 – R$ 200

Lote 2 – R$ 250

Lote 3 – R$ 300

Duas crianças até 12 anos são isentas por frisa/camarote.

Pontos de venda

Físico: na bilheteria do Auditório Araújo Vianna (sem taxa de conveniência) até o dia 20/12, das 12h às 17h, aceita cartões de crédito (em 1x) e débito, Pix e dinheiro. Na loja Planeta Surf Bourbon Wallig (Avenida Assis Brasil, 2.611, em Porto Alegre), das 10h às 22h, somente em dinheiro.

Ordem dos desfiles

14 de março de 2025 (sexta-feira)

Grupo Prata

21h30min: Filhos de Maria

22h35min: Protegidos da Princesa Isabel

23h40min: Realeza

Grupo Ouro

0h45min: Unidos de Vila Isabel

2h: Acadêmicos de Gravataí

3h15min: Copacabana

4h30min: Imperadores do Samba

5h45min: União da Vila do IAPI

15 de março de 2025 (sábado)

Tribo carnavalesca Os Comanches

Grupo Prata

21h: Academia de Samba Praiana

22h5min: Unidos da Vila Mapa

23h10min: Império da Zona Norte

0h15min: União da Tinga

Grupo Ouro