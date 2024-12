Corte do Carnaval 2025 de Porto Alegre é eleita

Na tarde deste domingo (1º), foi realizada a escolha da Corte do Carnaval 2025 de Porto Alegre, na Casa do Gaúcho, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (o Harmonia). Jefferson Amorim (39 anos, Acadêmicos da Orgia) foi coroado Rei Momo; Danyely Damaceno (30 anos, Copacabana), Rainha; Josiane Luz (30 anos, Unidos de Vila Isabel), Primeira Princesa; e Karen de Souza (34 anos, Academia de Samba Puro), Segunda Princesa.