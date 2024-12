Terceira Perimetral terá alterações no trânsito a partir de segunda-feira para obra do Dmae

Obra faz parte do projeto da interligação dos sistemas de abastecimento de água Menino Deus e Moinhos de Vento. Luciano Lanes / PMPA

A Terceira Perimetral terá o trânsito alterado a partir do início da manhã desta segunda-feira (2). Uma obra do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) vai bloquear totalmente o corredor de ônibus na Avenida Senador Tarso Dutra, no cruzamento com a Rua Engenheiro Antônio Carlos Tibiriçá, a partir das 7h.

Com isso, os ônibus irão circular pelas faixas laterais no trecho entre a Avenida Protásio Alves e a Rua Felizardo, em ambos os sentidos, com paradas paralelas aos locais originais. Conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), o trânsito deve ser normalizado apenas na próxima quinta-feira (5).

Falta de água

Por conta da obra, há previsão de interrupção do abastecimento de água para nove bairros na terça-feira (3): Boa Vista (parte), Bom Jesus, Chácara das Pedras, Higienópolis (parte), Jardim Botânico (parte), Jardim do Salso, Petrópolis (parte), Três Figueiras e Vila Jardim (parte).

Interligação do sistema de abastecimento

A obra é última etapa do trabalho de entroncamento de duas adutoras de 600mm do Dmae, que faz parte do projeto da interligação dos sistemas de abastecimento de água Menino Deus e Moinhos de Vento. De acordo com o Dmae, o objetivo da obra é minimizar oscilações de fornecimento nas partes altas de Porto Alegre, especialmente no verão. Após o término da interligação, os sistemas serão capazes de suprir um ao outro em caso de necessidade operacional.