O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) e o Praia de Belas Shopping afirmam ter resolvido o problema na instalação hidráulica do laguinho da Praça Itália, no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre. A baixa no nível da água, que é habitat de peixes, répteis e aves, despertou o olhar dos frequentadores do espaço.