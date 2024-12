Semana deve começar com temporal no Rio Grande do Sul

Instabilidade segue no RS, que tem risco de chuva forte e temporal em diversas áreas. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Após uma semana marcada por calor e tempo instável em algumas áreas do Estado, como o temporal registrado em Doutor Maurício Cardoso na quinta-feira (28), a precipitação deve ganhar força no Rio Grande do Sul neste domingo (1º). A próxima semana começa com chuva forte e risco de novas tempestades a partir da tarde de domingo.

Áreas de instabilidade vão avançar do interior do continente na Região Central, na Campanha, no Vale do Rio Pardo e na Fronteira Oeste, principalmente por conta da formação de um ciclone extratropical próximo à costa do Rio Grande do Sul, que rapidamente se desloca para o Oceano Atlântico. Com isso, é gerada uma frente fria, que deve trazer precipitação, raios, granizo e vento forte.

As rajadas de vento podem chegar a 100km/h na noite de domingo, com expectativa de acumulado de chuva de até 100 milímetros em poucas horas nas áreas mais afetadas. Conforme a Climatempo, na segunda-feira (2), o ciclone extratropical se afasta ainda mais para alto mar e a frente fria associada vai se deslocar pelo RS, provocando chuva em todo o Estado.

O dia será de muita nebulosidade, com chuva a qualquer hora, podendo vir na forma de temporais e com volumes mais significativos. Em áreas da metade sul do Estado, a precipitação deve ficar concentrada no período da manhã. A partir da tarde de segunda, a tendência é que a instabilidade diminua. Na região Sul, há previsão de pancadas de chuva durante a madrugada.

Já na terça-feira (3), com o afastamento da frente fria, o tempo firme volta a predominar em grande parte do Estado. Somente na faixa Leste, não se descartam pancadas de chuva, devido ao transporte de umidade do oceano em direção ao continente. A atuação de uma massa de ar frio favorece uma diminuição da temperatura.

Portanto, depois da chuva, a semana terá temperatura amena, segundo o meteorologista Marcelo Schneider, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

— O tempo deve estabilizar depois da chuva e a temperatura deve cair um pouco ao longo da semana. Essa condição deve durar até sexta-feira (6) — afirma.