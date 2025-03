Adriel rejeita saída do Grêmio para o futebol chileno e negocia com clube mineiro

Adriel durante treino do Grêmio em 2025. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O destino de Adriel não deverá ser mais o futebol chileno. O goleiro do Grêmio recusou a transferência por empréstimo para o Universidad Católica porque deseja de seguir no futebol brasileiro.

Adriel já conversa com o Athletic para a disputa da Série B. A negociação de renovação contratual já está acertada entre as partes até 2027.

Segundo apurou Zero Hora, o atleta fez a opção por não deixar o país no contexto atual. Desta forma, as conversas entre as instituições, que estavam encaminhadas, estão praticamente descartadas.

Agora, o estafe apresenta ao Grêmio a possibilidade de empréstimo até o final do ano para o Athletic-MG para a disputa da Série B.

Rival do Grêmio na Copa do Brasil

A curiosidade é que os mineiros enfrentam o Tricolor na segunda fase da Copa do Brasil em São João Del Rey, em duelo único, no dia 12 de março, às 19h30min. Uma cláusula de acordo de cavalheiro já foi tratada para evitar a escalação de Adriel contra o time de Gustavo Quinteros.

Decisão será do Grêmio

A decisão está nas mãos do Departamento de Futebol gremista. Em contrapartida, a direção projeta buscar uma reposição com relativa experiência para disputar posição com Volpi e Grando em caso de saída.

Nos bastidores, Grêmio e procuradores de Adriel já acertaram a renovação do vínculo até dezembro de 2027, prorrogando por mais duas temporadas. Ele ganhou uma valorização salarial para evitar sair de graça. Caso a negociação com o Athletic não avance, ele seguirá como alternativa no CT Luiz Carvalho.