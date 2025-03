CBF define data e horário de jogo do Grêmio pela segunda fase da Copa do Brasil

Copa do Brasil 2025 está na segunda fase.

A data e o horário da partida do Grêmio pela segunda fase da Copa do Brasil foram definidos pela CBF nesta sexta-feira (28). Veja também quando jogam os demais gaúchos.

O Grêmio visita o Athletic em São João del-Rei, no interior de Minas Gerais, na quarta-feira (12) . O duelo está marcado para as 19h30min .

Onde assistir a Athletic x Grêmio pela Copa do Brasil

O confronto da segunda fase da competição nacional terá transmissão do Prime Video.

Jogos dos gaúchos na segunda fase da Copa do Brasil

