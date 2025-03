Com desfalque de atacante, Grêmio desembarca em Caxias do Sul para jogo decisivo contra o Juventude

Jemerson durante chegada da delegaçao. Saimon Bianchini / Agência RBS

Com um desfalque importante, o Grêmio chegou a Caxias do Sul para enfrentar o Juventude. Nesta semana, o belga Amuzu sofreu uma pancada durante treinamento fechado no CT Luiz Carvalho e ficou de fora da partida.

O técnico Gustavo Quinteros avalia se mantém a formação do primeiro confronto ou promove o ingresso de Pavon, recuperado de lesão. Outra novidade envolve Luan Cândido, relacionado pela primeira vez.

O desembarque da delegação foi com festa e aglomeração de torcedores no pátio do hotel e também de sócios que aguardavam dentro do saguão. Alguns jogadores atenderam aos pedidos de fotos e autógrafos.

Sem lesão

O clube não divulgou a lista de relacionados, mas a reportagem de Zero Hora flagrou a passagem dos 23 atletas. A principal ausência foi de Amuzu. Segundo o clube, ele não tem lesão, mas ficou na Capital realizando tratamento.

Novidades na delegação

Duas novidades são vistas no ambiente: Pavon, recuperado de lesão muscular, e Luan Cândido, recém-contratado que aprimorava a parte física. O argentino é cotado para ganhar espaço para eventual saída de Monsalve ou Cristaldo do time titular.

Provável escalação

A provável formação gremista para encarar o Juventude tem: Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Villasanti, Cuéllar, Cristian Olivera, Monsalve e Cristaldo (Pavon); Braithwaite.

Ficaram em Porto Alegre

Em paralelo, Pepê, vendido ao Vitória, já não está mais presente. O goleiro Adriel, que recusou a saída para o Universidad Católica do Chile, ficou em Porto Alegre, assim como jogadores preteridos como o zagueiro Natã e o meia Nathan Pescador.

Do que o Grêmio precisa

Juventude e Grêmio se enfrentam, neste sábado (1), no Alfredo Jaconi, às 16h30min. O Tricolor joga por um empate para chegar à decisão. Em caso de vitória do time da serra por um gol de diferença, os pênaltis serão necessários para conhecer o primeiro finalista do estadual.

Os relacionados

Goleiros : Volpi e Grando

: Volpi e Grando Laterais : João Pedro, João Lucas, Lucas Esteves, Luan Cândido e Igor Serrote

: João Pedro, João Lucas, Lucas Esteves, Luan Cândido e Igor Serrote Zagueiros : Jemerson, Wagner Leonardo, Gustavo Martins e Viery

: Jemerson, Wagner Leonardo, Gustavo Martins e Viery Volantes : Villasanti, Cuéllar, Dodi, Camilo e Edenilson

: Villasanti, Cuéllar, Dodi, Camilo e Edenilson Meias : Monsalve e Cristaldo

: Monsalve e Cristaldo Atacantes: Braithwaite, Cristian Olivera, Pavon, Arezo e André Henrique