Vídeo Notícia

Gramado, geradores, arquibancadas e zona mista: como está a Arena para receber Grêmio x Atlético-MG

Estádio ainda passa por reparos depois de ser atingido pela enchente de maio. Operação do domingo, para o jogo do Tricolor pelo Brasileirão, será com padrões reduzidos

30/08/2024 - 17h55min Atualizada em 30/08/2024 - 22h12min