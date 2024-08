Arena do Grêmio pode estar apta a receber mais de 50 mil pessoas em até dois meses, diz gestora do estádio

A Arena do Grêmio voltará a operar com capacidade máxima, com mais de 50 mil torcedores, dentro de dois meses. Essa é a previsão de Paulo Rossi, diretor de operações da Arena Porto-Alegre, empresa responsável pela gestão do estádio. O local foi severamente atingido pela enchente de maio e será reaberto de forma parcial no dia 1º de setembro, um domingo, na partida entre Grêmio e Atlético-MG, pelo Brasileirão, que deve ser confirmada para 11h pela CBF.