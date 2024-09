Não foi culpa de Renato o vacilo do Grêmio, que resultou em derrota de virada nos acréscimos por 3 a 2 para o Galo justamente no retorno à Arena, após 134 dias. Mas o jogo começou a mudar de mãos exatamente aos 13 minutos do segundo tempo, quando sai Monsalve e entra Edenilson, que foi volante de pouca marcação e meia inoperante. No mesmo instante, Braithwaite deixa o campo em nome de Natã Felipe.