Por onde anda Henrique Almeida, ex-atacante do Grêmio 

Henrique Almeida vestiu a camisa do Grêmio em 2016. LUCAS UEBEL / Grêmio/Divulgação

O atacante Henrique Almeida, que ficou marcado por polêmicas com a camisa do Grêmio, segue em atividade. Com 33 anos, o jogador defende a Portuguesa.

Desde que saiu do Tricolor, em 2016, Henrique Almeida rodou por diversos times nacionais e internacionais. Em 2017, foi emprestado ao Coritiba, onde ficou por uma temporada. À época, disputou 47 jogos, com 12 gols e uma assistência.

Na sequência, transferiu-se para o Exterior, onde jogou pelo turco Giresunspor e o português B SAD.

O seu retorno ao Brasil ocorreu em 2019, para a Chapecoense. No clube catarinense, marcou apenas três gols em 12 jogos.

A carreira de Henrique Almeida seguiu por times de menor expressão do Brasil, e ainda passou por Goiás, América-MG e Vila Nova antes de chegar à Portuguesa.

Atualmente, ele é reserva na equipe paulista. São oito jogos, sem participações em gols na disputa do estadual. A Lusa foi a lanterna do Grupo B, com 13 pontos, e não conseguiu avançar aos mata-matas.

Relembre as polêmicas

Henrique Almeida fez gestos obscenos para a torcida tricolor. Félix Zucco / Agencia RBS

A passagem de Henrique Almeida pelo Grêmio foi meteórica. Mesmo que seu contrato tenha tido duração de quatro temporadas, sua estadia no elenco gremista durou apenas sete meses.

Depois de fazer gestos obscenos para a torcida, no duelo com o Athletico-PR, pela Copa do Brasil de 2016, o atacante foi afastado do vestiário e foi emprestado. Porém, o início de seu casamento com o Tricolor foi muito comemorado. Até porque, naquele momento, representava uma vitória sobre o maior rival.

Revelado no Morumbi, Henrique Almeida surgiu com grife, como artilheiro do Sul-Americano sub-20 de 2011, em uma equipe que tinha Neymar. Depois do São Paulo, ainda passou por Vitória, Sport, Bahia, Botafogo e Coritiba, até despertar o interesse dos dirigentes colorados.

Leia Mais FGF define arbitragem de Juventude x Grêmio pela semifinal do Gauchão 2025

No dia 27 de janeiro de 2016, chegou a Porto Alegre para assinar contrato com o Inter, chegando até mesmo a assistir uma partida do Inter, pela Primeira Liga, dos camarotes do Beira-Rio.

Entretanto, os dias se passaram e ao anúncio não ocorreu. Pelo menos, não por parte do Inter. Para a surpresa de muitos, no dia 5 de fevereiro, o Grêmio publicou em seu site a contratação do atacante, então com 24 anos.

Ficha de Henrique Almeida