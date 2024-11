Os detalhes da operação montada pelo Grêmio para ter selecionáveis contra o Juventude

A direção do Grêmio entrou em campo para garantir que Renato Portaluppi tenha força máxima para a decisão de quarta-feira (20) contra o Juventude. O clube planejou uma logística especial para que os três atletas convocados pelas suas seleções estejam à disposição no confronto direto para se distanciar do Z-4. Uma operação que fará um avião percorrer três países e cerca de 5 mil quilômetros para trazer Soteldo, Aravena e Villasanti a tempo do jogo da 34ª rodada do Brasileirão.