O retorno ao modelo de time mais ofensivo do Grêmio traz de volta a necessidade de um meia ser escalado entre os titulares. Renato Portaluppi apostou em uma equipe sem a figura clássica do camisa 10 para as partidas contra Palmeiras e Fluminense, mas a estratégia não agradou. Agora, será mudada para a próxima rodada do Brasileirão, contra o Juventude, na quarta-feira (20).