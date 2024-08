Com time reserva e gol de estreante, Grêmio vence o Athletico-PR e segue fora do Z-4

Na luta contra o Z-4, o Grêmio deu mais outro passo rumo à tranquilidade. Com time reserva, o Tricolor bateu o Athletico-PR por 2 a 0 neste domingo (4) e chegou a 10 pontos somados dos últimos 12 disputados no Brasileirão. Gustavo Martins e Monsalve, em sua estreia, marcaram os gols na Arena da Baixada. Depois de oito jogos como visitante, foi a primeira vitória gremista fora de casa. Agora, com o fôlego dos titulares preservados, a semana terá a decisão contra o Corinthians, na quarta-feira (7), pela Copa do Brasil.