A temporada repleta de jogos do Grêmio segue exigindo fisicamente dos jogadores e taticamente do técnico Renato Portaluppi. No duelo deste domingo (4) contra o Athletico-PR, em Curitiba, o Tricolor precisou jogar com reservas, mas, mesmo assim, saiu com a vitória por 2 a 0 na Arena da Baixada.