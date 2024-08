Estou completamente MONSALVIZADA!

O gremista que não estava pessimista para o jogo deste domingo (4), que atire a primeira pedra! Quando vi a escalação com reservas desde o goleiro, logo pensei que seria difícil pontuar. Mas o Grêmio conseguiu repetir o feito do ano passado. Mesmo com time alternativo, vencemos o Athletico no Paraná. Vitória fundamental para seguir fora da zona de rebaixamento, vide que a rodada nos deixava pressionados mais uma vez.