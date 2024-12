Fagner negocia com o Cruzeiro e deve deixar o Corinthians após 10 anos

O lateral-direito Fagner tem acordo com o Cruzeiro e está na iminência de deixar o Corinthians após uma década. O time mineiro busca um atleta experiente para ser opção ao titular William na lateral direita e entende que o jogador de 35 anos tem o perfil adequado para essa função.

Fagner tem contrato com o Corinthians até o fim de 2026. O Cruzeiro quer trazê-lo por empréstimo até dezembro de 2025. A operação não é simples, mas é provável que aconteça porque o jogador gosta da ideia de mudar de ares após dez anos e defender o time mineiro, repetindo o que fez Cássio no ano passado, e porque o clube paulista não colocará empecilhos. A informação da negociação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Samuel Venâncio e confirmada pelo Estadão.

O veterano lateral perdeu a vaga de titular para Matheuzinho neste ano e não é mais um jogador fundamental no elenco do time paulista, ainda que tenha jogado bastante. Em 2024, foram 41 partidas e cinco assistências e a perda de prestígio depois da chegada do técnico Ramón Díaz, que não dificultará sua saída.

Considerado ídolo por parte considerável da torcida do corintiana, Fagner defende o Corinthians desde 2014 em sua segunda passagem, já que foi revelado pela equipe há quase 20 anos. São 578 partidas, 12 gols e cinco títulos: duas taças do Brasileirão e três do Paulistão. É o sétimo atleta que mais vezes defendeu o clube na história. Convocado por Tite, ele disputou a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Fagner deve ser o oitavo reforço do Cruzeiro para 2025. Já foram anunciados o volante Christian, o meia Rodriguinho e o atacante Dudu, este ex-Palmeiras. Além deles, há acordo com o meia Eduardo e os atacantes Bolasie, Marquinhos e Gabigol. Com exceção de Marquinhos, que chegará por empréstimo, todos vêm sem custos de transferência, já que estão livres após o término de seus contratos.