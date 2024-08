O Grêmio enfrenta o Athletico-PR, neste domingo (4), pela 21ª rodada do Brasileirão. Para o jogo que será realizado na Arena da Baixada, às 16h, o técnico Renato Portaluppi decidiu poupar os titulares para a decisão contra o Corinthians, no meio da semana, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.