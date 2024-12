Estrutura de ponte que desabou entre o Maranhão e Tocantins se movimenta e buscas são suspensas

Os trabalhos de busca dos mergulhadores por desaparecidos na queda da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira , na BR-226, entre Aguiarnópolis, no Tocantins, e Estreito, no Maranhão, foram suspensos devido ao risco de desabamento . O Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito (Dnit) identificou uma movimentação no que sobrou da estrutura da ponte , por isso recomendou a suspensão dos trabalhos.

De acordo com a Marinha, o corpo da nona vítima foi encontrado por pescadores na noite de quinta-feira (26), a aproximadamente seis quilômetros do local do desabamento. Duas vítimas foram localizadas também nesta quinta-feira, mas os corpos não foram resgatados devido ao risco para o trabalho dos profissionais. Com isso, chegou a nove o número de mortos e oito seguem desaparecidos.