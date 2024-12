Uma pessoa morre e 16 estão desaparecidas após queda de ponte entre Maranhão e Tocantins 

Trabalhos de buscas foram retomados na manhã desta segunda-feira (23). Cynthia LIUTKUS-PIERCE / AFP

Uma pessoa morreu após o desabamento da ponte que liga os estados do Maranhão e Tocantins. No início da tarde desta segunda-feira (23), a Defesa Civil de Estreito havia citado que três pessoas morreram, mas depois corrigiu a informação.

A vítima confirmada é Lorena Rodrigues Ribeiro, de 25 anos, residente de Aguiarnópolis.

Jairo Silva Rodrigues, de 36 anos, foi resgatado com vida. Com uma fratura na perna, ele foi conduzido por testemunhas do acidente ao hospital de Estreito.

Outras 16 pessoas estão desaparecidas. Confira a lista abaixo

Lista de desaparecidos

Andreia Maria de Sousa (não foi divulgada a idade)

Anselmo (não foi divulgado o sobrenome nem idade)

Anisio Padilha Soares (43 anos)

Silvana dos Santos Rocha Soares (53 anos)

Lorrane Cidronio de Jesus (11 anos)

Kecio Francisco Santos Lopes (não foi divulgada a idade)

Alessandra do Socorro Ribeiro (50 anos)

Salmon Alves Santos (65 anos)

Felipe Giuvannuci Ribeiro (10 anos)

Cássia de Sousa Tavares (34 anos)

Cecília Tavares Rodrigues (3 anos)

Marçon Gley Ferreira (não foi divulgada a idade)

Osmarina da Silva Carvalho (48 anos)

Gessimar Ferreira (38 anos)

Ailson Gomes Carneiro (57 anos)

Elisangela Santos das Chagas (50 anos)

O acidente

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), oito veículos despencaram da ponte de 553 metros no último domingo (22). Buscas foram retomadas nesta manhã.

Os trabalhos chegaram a ser interrompidos por conta do derramamento de ácido sulfúrico de um dos caminhões.

A Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira foi construída com estrutura de concreto armado e inaugurada em 1960 para ligar os dois estados através das cidades de Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO). A estrutura faz parte de um eixo rodoviário importante para a região Norte, por ser ponto de travessia das rodovias BR-226 (Belém-Brasília) e BR-230 (Transamazônica).

O ministro dos Transportes, Renan Filho, comentou a queda da estrutura em suas redes sociais.

"O vão central da ponte que liga as cidades de Estreito/MA e de Aguiarnópolis/TO, com 533 metros de extensão, cedeu nesta tarde. Equipes da autarquia estão se deslocando para o local visando avaliar a situação, apurar as possíveis causas e tomar as medidas necessárias", disse, em sua conta no X (antigo Twitter).

Nesta segunda-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou que estava acompanhando o caso de perto e que o ministro dos Transportes estava no local para prestar toda a ajuda necessária.

Vereador flagrou momento do acidente

Pouco antes do acidente, o vereador Elias Junior (Republicanos), estava no local fazendo vídeos e divulgando nas redes sociais. A intenção era mostrar a situação da estrutura no momento em que o asfalto cedeu e rachou.

Nos registros, o vereador afirma que o local, sem manutenção, estava se deteriorando com o grande fluxo de veículos de carga que trafegavam diretamente por ela.