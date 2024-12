MPF abre investigação para apurar possíveis danos ambientais causados por queda de ponte entre Tocantins e Maranhão

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou um inquérito para investigar os impactos ambientais gerados pelo desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga os municípios de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA). A situação ocorreu no último domingo (22) , provocando a morte de quatro pessoas e deixando outras 13 desaparecidas.

O colapso da estrutura ocasionou a queda de 10 veículos sobre as águas do Rio Tocantins . Entre eles, dois caminhões que carregavam 76 toneladas de ácido sulfúrico e 22 mil litros de defensivos agrícolas . A partir disso, o vazamento das substâncias levantou dúvidas sobre uma possível contaminação fluvial e outros impactos socioambientais.

A Defesa Civil emitiu um alerta, no mesmo dia do acidente, à população das duas cidades na margem do rio para que evitem qualquer contato com o curso da água.