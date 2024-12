Chega a oito o número de mortes confirmadas após queda de ponte entre Maranhão e Tocantins

Chegou a oito o número de mortes confirmadas devido à queda da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, na BR-226, entre Aguiarnópolis, no Tocantins, e Estreito, no Maranhão, no último domingo (22). Na manhã desta quinta-feira (26), mergulhadores da Marinha e do Corpo de Bombeiros dos Estados do Maranhão, do Tocantins e do Pará encontraram dois corpos. Nove pessoas continuam desaparecidas.