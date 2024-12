Ônibus sai de estrada e cai em lago gelado na Noruega; três pessoas morrem

O veículo, que transportava vários turistas estrangeiros , saiu da estrada na rodovia E10, próximo ao estreito de Raftsundet, no município de Hadsel , e acabou parcialmente submerso em um lago.

O estreito de Raftsundet é conhecido por separar o arquipélago de Lofoten do continente norueguês e atrai turistas de todo o mundo devido à beleza natural.

As autoridades estão investigando as causas do acidente.