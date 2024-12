Aeronave caiu no oeste do Cazaquistão e provocou a morte de 38 pessoas. Handout / Kazakhstan's emergency situations ministry / AFP

A companhia aérea nacional do Azerbaijão, a Azerbaijan Airlines, afirmou nesta sexta-feira (27) que uma investigação preliminar da empresa identificou que uma "interferência externa e técnica" causou a queda do avião da Embraer no Cazaquistão.

De acordo com o g1, estão suspensos os voos saídos do Azerbaijão com destino às cidades russas Sochi, Mineralnye Vody, Volgogrado, Ufa, Samara, Saratov, Nizhny Novgorod e Vladikavkaz. A empresa informou que a medida foi tomada "por potenciais riscos de segurança.

Investigação

A hipótese considerada por investigadores e especialistas dos Estados Unidos e do Azerbaijão é de que um míssil do sistema de defesa aérea da Rússia tenha atingido a aeronave da Azerbaijan Airlines, provocando a queda. A Rússia e o Cazaquistão, que também conduzem investigações sobre o caso, tentam minimizar as especulações.

Especialistas em aviação questionam a alegação de uma agência russa de aviação de que a aeronave se chocou com um bando de pássaros e por isso precisou fazer um pouso de emergência a cerca de 434 quilômetros de seu destino inicial.

Segundo os especialistas, as imagens do local do acidente mostram buracos na fuselagem do avião que dificilmente teriam sido causados por pássaros. Agências de notícias russas também chegaram a atribuir a queda a problemas com neblina, o que também não explicaria os danos citados.

Região sob ataque

A aeronave voava no momento em que ataques de drones ocorriam ao redor de Grozny e os sistemas de defesa aérea da Rússia estavam respondendo, de acordo com relatos da mídia local. A aeronave foi obrigada a desviar a rota. Havia 62 passageiros e cinco tripulantes a bordo.

O Flightradar24, um serviço de rastreamento de voos, informou que o jato Embraer 190 foi submetido a interferência de radar e falsificação de dados de GPS perto de Grozny e, durante parte de sua rota, não enviou informações. Segundo os dados disponíveis, o avião teve problemas com o controle de altitude e o serviço citou imagens do local do acidente que mostrariam "danos por perfuração" em parte da aeronave.

Interferências de radar podem ocorrer em regiões de conflito intenso, especialmente envolvendo drones. A área ao redor de Grozny tem sido cenário de batalhas aéreas com drones nas últimas semanas, geralmente lançados pela Ucrânia, e mísseis disparados pelos russos. Uma autoridade na Chechênia disse que outro ataque de drones na região foi repelido naquele dia, embora autoridades federais não o tenham relatado.

A Osprey Flight Solutions, uma empresa de segurança de aviação, disse em uma nota aos seus clientes que o avião provavelmente foi atingido por disparos da defesa aérea russa "durante um incidente de identificação incorreta".

O acidente

O voo comercial da Azerbaijan Airlines partiu de Baku, capital do Azerbaijão, com destino a Grozny, capital da república da Chechênia, na Rússia. A companhia informou que haviam 67 pessoas a bordo do avião, 62 passageiros e cinco membros da tripulação.