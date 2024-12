Bom Dia! O sábado chega e nos enche de alegria. É o último sábado de 2024. Somos agradecidos por todos os sábado vivenciados neste ano que agora vai para o seu final. No calendário litúrgico, hoje é o Dia dos Santos Inocentes. A Igrejas lembra de todas as crianças que perderam a vida por causa do Menino Jesus, pois Herodes mandou matar, na intenção de matar o Menino Jesus, todas as crianças de dois anos para baixo. Que os Santos Inocentes intercedam a Deus por nós. Feliz dia!

“Não seremos avaliados por erros ou acertos. Nossa vida será lembrada por quanto amor fomos capazes de dar e pela companhia que fomos para quem precisou de nós.” (Lucas Lujan)

Carregamos dentro de nós o desejo de acertar. Viver é colecionar acertos e aprender com os erros. Ninguém gosta de contabilizar erros, mas eles também possuem um papel importante em nosso aperfeiçoamento. Os erros e acertos são inevitáveis, mas não são eles que ficam gravados no coração de quem caminha ao nosso lado.

O que realmente marca nossa passagem são os gestos de amor, as palavras que acolhem e as mãos estendidas nos momentos difíceis. É o carinho com que tratamos as pessoas e a disposição de estar presente quando somos mais necessários. Não importa o que construímos ou conquistamos, mas a maneira como fizemos os outros se sentirem. Amar é o que dá sentido à nossa existência. É um movimento constante de doação, um ato de entrega que transforma tanto quem dá quanto quem recebe.

Não se trata de perfeição, mas de presença. É sobre ser um porto seguro em meio às tempestades alheias, um apoio silencioso que faz toda a diferença. São esses momentos de cuidado e atenção que ficam na memória, que tornam nossa vida significativa e que perpetuam nosso legado. Às vezes, nos preocupamos tanto com o que deixaremos no mundo que esquecemos que o maior legado é intangível. Ele não está nas posses ou nos títulos, mas nos laços que criamos, no amor que semeamos e na companhia que oferecemos.

Nossa vida será lembrada pela forma como tocamos as vidas ao nosso redor, pelo quanto estivemos dispostos a fazer a diferença, mesmo nas pequenas coisas. Vivamos cada dia com essa consciência, lembrando que amar é o que nos torna verdadeiramente humanos. Que sejamos fonte de luz e apoio para quem cruza nosso caminho, deixando marcas de bondade e afeto por onde passarmos. Porque, no final, é o amor que permanece.