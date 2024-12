Bom Dia! Que o espírito natalino continue inspirando e proporcionando muitas alegrias. O Natal está sendo intenso. Que este sentimento se perpetue e promova a fraternidade universal. Feliz dia!

“Viver só por um grande momento chega a ser cansativo. Se você começar a prestar atenção na sua rotina, você vai perceber que a vida é toda a hora.” (Fernanda Torres).

A vida nos envolve de muitas maneiras. Nossa ocupação é viver. Intercalamos momentos e alternamos sentimentos. Lidamos naturalmente com a felicidade. Porém, quando chegam as dificuldades nem sempre acertamos o procedimento. Os momentos extraordinários não são em grande número. O desafio reside no cotidiano, lá onde a rotina insiste em marcar presença.

A vida é toda hora e isso requer uma atenção contínua. Não são poucos os que apostam tudo num grande momento e deixam em segundo plano o dia a dia, que é feito de tantas coisas. Geralmente as pequenas coisas e os resumidos instantes são capazes de proporcionar uma sensação de profundeza e de transcendência. O certo é que não podemos nos ocupar somente com os grandes momentos, pois eles são poucos e praticamente não deixam muitos resultados.

Sempre gostei da simplicidade do cotidiano e da alegria resultante das pequenas coisas. A possibilidade de colocar amor em tudo o que fazemos pode proporcionar muitas surpresas e gerar intensas alegrias. Viver a vida toda hora é sentir a respiração, dar-se conta das batidas do coração, as reações da epiderme, o movimento de nossos olhos e a sutileza das palavras que pronunciamos. Viver toda a hora é saber que a vida tem um propósito e que caminhamos em direção ao infinito.

Ser capaz de solucionar as questões que surgem ao longo do caminho, é uma questão de sabedoria e de sensibilidade para com a existência. Não podemos viver distraídos ou distantes do cotidiano. Pensando bem, não podemos perder tempo pois a vida é preciosa demais para ser desperdiçada. Sejamos agradecidos, começando pelas pequenas coisas que nos acontecem todos os dias.

Agradecer é mais do que pronunciar algumas palavras de reconhecimento, agradecer é uma prece que sobe os céus e alcança o eterno. Viver é simplesmente extraordinário, por causa do significado do ordinário.