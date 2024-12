Juventude acerta contratação de lateral-esquerdo para 2025

Felipinho defedeu o Sport nas últimas duas temporadas. Paulo Paiva / Sport,Divulgação

O Juventude está próximo de anunciar a contratação do lateral-esquerdo Felipinho, 27 anos, que pertence ao Sport. A negociação pelo empréstimo do jogador está bem avançada e deve ser confirmada nos próximos dias. O Sport anunciou o empréstimo. Outro negócio junto ao clube pernambucano que está encaminhado é a permanência do lateral Ewerthon. Falta a oficialização.

Felipinho está no Sport desde 2023. Ao todo, o lateral-esquerdo tem 94 partidas, com oito gols marcados e seis assistências. Neste ano, 45 jogos com quatro gols e três assistências. Além do clube pernambucano, ele acumula passagens pelo ABC, Sampaio Corrêa, Bahia e Atlético-BA.

Nesta sexta-feira (27), O Sport anunciou oficialmente a concretização do empréstimo do lateral-esquerdo Felipinho ao Juventude até o final de 2025, com opção de compra ao término do vínculo.

Já Ewerthon, nesta temporada, disputou 29 partidas com a camisa do Juventude e marcou um gol, além de duas assistências. O jogador ganhou mais oportunidades na reta final do Brasileirão, quando entrou improvisado na lateral-esquerda e também chegou a ser utilizado como extrema-direita.

Segundo o ge.globo, a negociação para o empréstimo ao Juventude teve uma alteração contratual com o Sport. Ewerthon tinha contrato com o clube pernambucano até julho de 2026 e prorrogou o vínculo até o dezembro do mesmo ano. Já Felipinho também é contrato até o final de 2026.

Até o momento, Juventude anunciou as contratações do goleiro Marcão, do Amazonas e do lateral-direito Reginaldo, que atuou no clube em 2023 na campanha do acesso à Série A. Além disso, o clube já renovou com os volantes Jadson e Caíque, e os meias Mandaca, Jean Carlos e Nenê.

Nota do Sport

Com contrato válido até o final de 2026, Felipinho chegou ao Leão no início de 2023, após passagem pelo ABC-RN.

Durante sua trajetória no Sport, o defensor disputou 94 partidas, conquistou dois títulos do Campeonato Estadual e marcou oito gols.