Um nome e um grande segredo rondam o Grêmio

Felipão tem grande chance de ser o novo coordenador técnico do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

As especulações seguem rolando forte no ambiente do Grêmio. Todo o processo de transformação do clube está na mão de um novo departamento de futebol, e alguns pontos precisam ser bem definidos. O grupo de jogadores vai receber mais de 10 novos atletas e até mesmo a forma de investimento já foi definida.

Além disso, Felipão tem grande chance de ser o novo coordenador técnico. O mistério está na escolha do treinador. O clube busca um nome que empolgará a torcida, e, segundo algumas fontes, poderá surpreender muita gente.

Vários treinadores já foram sondados, e o Grêmio quer fazer esse anúncio o quanto antes. Podemos imaginar os nomes que trariam essa repercussão surpreendente e tão positiva como estão dizendo. Dos técnicos conhecidos, vamos relacionar alguns que mudariam o sentimento do torcedor. Marcelo Galhardo, Luiz Castro, Xavi e Rafa Benitez, por exemplo, mudariam completamente a forma de trabalho apresentado pelo Tricolor nos últimos anos, mas não me parecem reais diante do momento financeiro. Nenhum dele custaria menos de 2 milhões por mês.

Outros nomes também causariam efeitos positivos no torcedor. Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, seria um nome muito aplaudido na aldeia e teria fôlego para iniciar um trabalho no clube. Os argentinos Crespo e Almeyda entrariam neste patamar e iriam receber grande apoio de parte da torcida.

O que fica diante de tudo é uma ideia clara de mudança de rumo no Grêmio. O clube quer romper a lógica dos últimos anos e corre atrás de um nome grande que dê respaldo e tenha solidez para recomeçar. Independente do que possa acontecer, o momento é de elogiar a conduta de pensar grande e buscar algo fora do velho status tão conhecido no Tricolor. Todos sabem das dificuldades de se contratar os grandes profissionais, mas tentá-los já é uma grande conquista.