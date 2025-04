A curiosa "estratégia" do Grêmio de ganhar jogando mal

Jemerson não fez um bom jogo no Paraguai. Daniel Duarte / AFP

O Grêmio voltou a vencer. Desta vez, o time de Gustavo Quinteros bateu o Sportivo Luqueño, por 2 a 1, e estreou com com o pé direito na Copa Sul-Americana.

A atuação abaixo da média, no entanto, foi o principal tema e começa a preocupar nos bastidores do clube. A análise do treinador no pós-jogo, demonstrando a certeza de que a atual estratégia está correta, indica que o caminho do Tricolor será complexo nesta temporada.

Jogando apenas no erro do adversário, o Grêmio voltou a mostrar os mesmos problemas de outros jogos. Vazando pelos lados e com um meio campo que optou sempre pela transição em detrimento à armação, o time de Quinteros pouco criou e teve as suas carências escancaradas.

Individualmente, mais uma vez, o Grêmio voltou a sofrer. Pavon, Jemerson e Cristaldo não conseguiram fazer um bom jogo. Por outro lado, a boa notícia foi Amuzu, que parece estar mais adaptado. Braithwaite também merece ser lembrando positivamente. A sua entrada foi determinante para a vitória tricolor.

O Grêmio, agora, pega o Ceará pelo Brasileirão e se repetir a atuação no Paraguai dificilmente irá ter o mesmo resultado. Por mais felizes que possamos estar com as vitórias sobre o Atlético-MG e o Sportivo Luqueno, não podemos deixar de dizer que o time segue sem empolgar e isso precisa ser revertido com urgência.

Acreditar que a forma utilizada até o momento está correta não é o melhor caminho, e Quinteros precisa entender logo isso. Um trabalho que pretende ter vida longa nasce, exclusivamente, de trabalhos consistentes. Essa "estratégia" de ganhar jogando mal precisa estar com os dias contados.