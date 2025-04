Porto Alegre, a capital dos Vinhos Urbanos; assista

Porto Alegre tem se consolidado como um polo de vinícolas urbanas, com produtores que fabricam vinho dentro da cidade. O tema é discutido no novo episódio do Perimetral Podcast, que recebe Eduardo Gastaldo, da vinícola Ruiz Gastaldo, e Lúcia Porto, jornalista e sommelier, fundadora da plataforma Brasil de Vinhos.

No episódio, os convidados explicam como funcionam as vinícolas urbanas, que compram uvas de fora para vinificação em Porto Alegre. O conceito surgiu na Califórnia nos anos 1980 e se espalhou pelo mundo, chegando ao Brasil em 2019 com a primeira vinícola urbana do país localizada na capital gaúcha.

Gastaldo conta sua experiência no setor e como iniciou a produção de vinhos de forma artesanal. Ele destaca que a evolução do mercado levou ao aumento da qualidade dos vinhos brasileiros. Lúcia complementa explicando como novas gerações de produtores trouxeram inovação e ampliaram a diversidade de uvas utilizadas.