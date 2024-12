Os efeitos dos anúncios do futebol do Grêmio

Alberto Guerra fez uma nova composição no departamento de futebol do Grêmio.

O Grêmio anunciou oficialmente a nova composição do departamento de futebol e agora trabalha para contratar a nova comissão técnica e os primeiros reforços para 2025. Os nomes de Alexandre Rossato e Guto Peixoto assumem com a responsabilidade de mudar o atual status do clube e do time, e essa é a principal pergunta que faz a partir de agora.