A real prioridade do Grêmio neste momento; veja vídeo

Direção comandada por Alberto Guerra enfrenta desafios na formação do elenco e da equipe técnica para 2025. Camila Hermes / Agencia RBS

Antes de planejar as contratações de jogadores, o Grêmio tem uma prioridade. A montagem do elenco para 2025 passa primeiramente pela escolha de um novo treinador. Falei isso no Sala de Redação nesta terça-feira (10). Veja vídeo abaixo.

O clube enfrenta desafios significativos na formação de seu elenco e equipe técnica para a próxima temporada. A questão central é a necessidade de alinhar as contratações de jogadores à filosofia do futuro treinador. Este alinhamento é essencial para o sucesso do time.

O que quero dizer com isso? O Grêmio não pode querer um camisa 5, por exemplo, sem saber quem vai treinar o time.

O mesmo vale para o lateral-esquerdo Marlon, do Cruzeiro, o qual a direção gremista tem interesse. O clube não pode contratá-lo sem saber qual será o técnico. Será que o novo comandante gosta do estilo de jogo de Marlon? É arriscado fazer investimento em atletas sem antes definir quem será o treinador.

Ou seja: treinador primeiro, jogadores depois.

