Cresce a possibilidade de um brasileiro no comando do Grêmio

O Grêmio trabalha forte no mercado para reforçar o time. Se engana quem pensa que o clube está parado esperando o anúncio de um vice-presidente de futebol para começar alguma movimentação. O presidente Alberto Guerra encabeça um grupo que tem até nomes misteriosos trabalhando para montar uma equipe mais competitiva em 2025. Os planos de técnicos estão definidos, mas existe muita dificuldade para fechar com o novo treinador, e o rumo dos negócios muda rapidamente.

As informações correm nos bastidores, e o que este espaço conseguiu apurar indica que foram feitos vários contatos e os caminhos estão mudando a partir das negativas. O primeiro técnico procurado foi Hernan Crespo, que descartou a possibilidade ainda no mês passado. O nome de Matias Almeyda foi apresentado pelos empresários, e o negócio ainda não pode ser considerado totalmente fora dos planos. Um técnico português de renome, como Luis Castro, por exemplo, era o grande desejo de quem pensa o Grêmio, mas os números pedidos por este nível de técnico são totalmente proibitivos para o clube neste momento.

Em razão disso , cresce a possibilidade de um plano C para o Grêmio. E o nome seria de um brasileiro , mudando completamente a ideia inicial da equipe. Outra informação que tem sido falada no mercado é que um coordenador técnico, ainda não anunciado, já trabalha junto aos grandes empresários para reforçar o time e encorpar a comissão técnica.

Diante da enxurrada de especulações despejadas em todos os espaços que falam do Grêmio, a hora é de ter cautela. Mesmo assim, fica claro que o Grêmio trabalha forte nos bastidores, e o presidente Alberto Guerra coordena todos os movimentos para que ainda nesta semana o clube passa ter novidades para apresentar ao torcedor.

