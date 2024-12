Novo gramado da Arena do Grêmio evolui bem depois da enchente e não deve ser trocado nas férias 

O gramado da Arena do Grêmio não deve passar por nova troca no período de férias , como chegou a ser previsto na temporada. A espécie plantada após a enchente reagiu bem e será mantida para 2025.

O diretor de operações do estádio, Paulo Rossi, afirmou em entrevista a Rádio Gaúcha, em agosto, que o gramado seria novamente trocado ao final da temporada . Contudo, a avalição do desempenho da zeon é bastante positiva e outra troca completa não está prevista.

— A zeon, que é uma grama de verão, tolera bastante o nosso sombreamento. É uma grama que está performando muito bem, com muita densidade e muita firmeza. Temos feito cortes verticais, para estimular o rebrote, e, agora, nas férias, vamos intensificar esse trabalho, com cortes mais bruscos, junto ao caule. O campo vai ficar mais amarelado por conta disso. Mas as pessoas não precisam se preocupar. É um processo natural. No início do Gauchão, o gramado vai estar ok — explica a engenheira agrônoma Francine Saraiva, responsável pelo gramado da Arena.