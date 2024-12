Grêmio está próximo de anunciar técnico para a base 

O Grêmio ainda busca um novo treinador para o seu elenco principal, mas também precisa preencher a mesma vaga na base . Para o cargo de treinador do sub-20, porém, a missão será bem mais fácil. Fabiano Daitx é o nome a ser anunciado pelo clube.

O profissional será o responsável por comandar a equipe do Grêmio na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2025. Conhecido como Maninho, Fabiano estava treinando o Gaúcho , de Passo Fundo.

Daitx chegou ao clube de Passo Fundo em junho, em meio à disputa da Divisão de Acesso . No segundo semestre de 2024, Maninho levou o time até a semifinal da Copa FGF, na qual o Gaúcho foi eliminado pelo São José, que foi o campeão .

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio