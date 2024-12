Uma chance para a vida marinha no cemitério de navios do Panamá

Nas águas azul-turquesa das ilhas de areias brancas do arquipélago caribenho de Guna Yala, uma enorme balsa enferrujada, meio afundada, destaca-se do cemitério de navios que ameaçam a navegação e o meio ambiente na costa do Panamá.

No entanto, onde os especialistas em meio ambiente, os habitantes locais e até mesmo as autoridades veem poluição e perigo, o mergulhador Jean Carlos Blanco vê uma oportunidade: criar recifes artificiais e promover o turismo.

Blanco, diretor das ONGs Ocean Soldier e Reef Restoration Panama, ressalta que os barcos de fibra de vidro precisam ser removidos, enquanto os "de metal, quando cobertos com carbonato de cálcio, geram um substrato" necessário "para o crescimento do novo coral".

Veleiros, catamarãs e até navios de carga, alguns dos quais já afundaram, estão abandonados nas costas do Caribe e do Pacífico, inclusive perto da entrada do Canal do Panamá. Eles foram deixados assim após acidentes ou danos cujo reparo é muito caro.