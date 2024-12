Champions League: os destaques do primeiro semestre da fase de liga

Liverpool tem a melhor campanha da fase de liga, com Salah sendo o destaque do time. Josep LAGO / AFP

O novo formato da Champions League foi a grande novidade da principal competição de clubes da Europa nesta temporada. O torneio agora tem uma fase de liga que define os classificados para as oitavas de final. Após um semestre de disputa, está claro que o novo formato trouxe mais equilíbrio à disputa e está deixando alguns gigantes com medo de ficar de fora da briga pelo título.

Com o final da sexta rodada, os jogos só voltam a ocorrer em 2025. Serão mais duas partidas para cada uma das 36 equipes. Os oito primeiros avançam diretamente às oitavas de final, enquanto os classificados do nono ao 24º lugar disputam uma espécie de repescagem para completar a primeira fase do mata-mata.

Leia Mais Liverpool e Real Madrid vencem na Champions League; veja os resultados desta terça

Com seis rodadas para análise, já é possível tirar algumas conclusões da nova versão da Champions League e das equipes que estão disputando o torneio.

Liverpool invicto e dominante

A única equipe que não perdeu ou empatou na fase de liga foi o Liverpool. Dezoito pontos, 13 gols marcados e apenas um sofrido. A equipe, agora treinada por Arno Slot, pode ser considerada a melhor da temporada. Além da liderança da fase de liga, o Liverpool é o primeiro colocado da Premier League.

Saiba mais sobre o Liverpool de Arno Slot no "Deu Liga":

Equilíbrio no G-8

Entre os oito primeiros colocados, com exceção do Liverpool, existe equilíbrio. O Barcelona é o segundo, com 15 pontos — com cinco vitórias e um empate —, e do terceiro até o oitavo todos somam 13 pontos. Essa paridade na sexta rodada leva a crer que o equilíbrio será mantido até o final, ou seja, os oito classificados de forma direta serão conhecidos apenas na última rodada.

Futebol francês surpreende

Além do equilíbrio, o G-8 também tem surpresas. As equipes francesas estão chamando a atenção de forma positiva, como o Brest e o Lille, que ocupam a sétima e a oitava posição, respectivamente. Porém, também há um time que surpreende, mas de maneira negativa. O PSG não está nem se classificando para a repescagem, ocupando a 25ª posição, com duas vitórias, um empate e três derrotas.

Leia Mais City perde para Juventus e se complica na Champions League; veja os resultados desta quarta

Gigantes sofrendo

O PSG, entretanto, não é o único clube considerado grande que está sofrendo. Os dois últimos campeões da Champions League não vivem bom momento. O Real Madrid é o 20º e o Manchester City o 22º. Apesar de estarem dentro da repescagem, era esperado que ambos os times brigassem pelo G-8. Na próxima rodada, que será disputada no dia 22 de janeiro, o PSG enfrenta o Manchester City. Esse jogo pode complicar a vida de algum dos gigantes na competição.

Fase de liga entregando o que prometeu